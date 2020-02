Útok v Thajsku. Voják na několik místech střílel do lidí, mnoho mrtvých

Podle jiných zdrojů je mrtvých minimálně dvanáct, mezi nimi dva policisté. Útočník je na útěku, prý se pohybuje v blízkosti nákupního centra.

Místní média zveřejnila záběry, na kterých voják vystoupil z auta a několikrát vystřelil a lidé se vzápětí dali na útěk.

A Thai soldier has killed multiple people after he went on a mass shooting spree in Khorat, Thailand#Thailand pic.twitter.com/oXDZ4mTAob