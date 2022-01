V Austrálii za den přibylo přes 90.000 nakažených

Vysoké denní přírůstky infekcí nyní Austrálie registruje, ačkoli přes 92 procent obyvatel starších 16 let je plně očkováno. Teď v zemi probíhá vakcinace dětí mezi pěti a 12 roky.

Od začátku pandemie nemoci covid-19 Austrálie odhalila zhruba 1,1 milionu případů nákazy koronavirem, přičemž více než polovina z nich připadá na poslední dva týdny. V Česku se za celou dobu epidemie od počátku března 2020 koronavirem prokazatelně nakazilo na 2,54 milionu lidí. Za poslední den přibylo 7336 nakažených.

V nejhůře postižených australských státech Nový Jižní Wales a Viktorie, v nichž žije přes polovinu australské populace, je teď nejvíc nemocných za celou pandemii. Nově nakažených eviduje Viktorie za poslední den 37.944, Nový Jižní Wales 25.870 a stát Queensland 20.566. V případě Queenslandu jsou do statistiky zahrnuty i některé starší případy.

"Na náš zdravotní systém je nyní vyvíjen značný tlak," prohlásil premiér státu Viktorie Daniel Andrews na dnešní tiskové konferenci. Podle něj je jen v jeho státě kvůli koronaviru na 4000 zaměstnanců nemocnic v izolaci.

Austrálie s pandemií covidu dlouho bojovala přísnými uzávěrami, koncem loňského roku ale po proočkování velké části populace začala rozvolňovat.

Terčem mediální pozornosti je nyní v Austrálii případ srbského tenisty a prvního hráče světového žebříčku Novaka Djokoviče, který chce obhajovat titul na Australian Open. Djokovič dorazil do Melbourne poté, co získal zdravotní výjimku z jinak povinného očkování. U australské veřejnosti to vyvolalo vlnu nevole. Místní úřady následně Djokovičovi víza zrušily a vstup do Austrálie mu zapověděly. V pondělí mu soud vízum obnovil, konečné slovo má mít ale ministr pro imigraci Alex Hawke.