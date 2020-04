V Hongkongu byla infikována kočka nakaženého majitele

V Hongkongu je to již třetí zvíře, u kterého byl koronavirus potvrzen. Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí, že neexistuje důkaz, že by kočky, psy či jiní domácí mazlíčci mohli infekci přenášet na lidi.

V Hongkongu byl již dříve potvrzen koronavir u dvou psů. Infikovaná kočka je od pondělí v karanténě a později ji čekají další testy.

Koronavirus u kočky byl dosud podle Reuters zjištěn jen v jednom případě, a to u zvířete v Belgii. Tato belgická kočka se podle všeho nakazila od majitele.

Hongkongské úřady poznamenaly, že je velmi pravděpodobné, že domácí zvířata se mohou od majitelů nakazit, lidé by ale neměli propadat panice a psů či koček se z preventivních důvodů zbavovat.