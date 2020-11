VIDEO: V Indonésii vybuchla sopka Ili Lewotolok, evakuováno 2800 lidí

Sopka leží v provincii Východní Nusa Tenggara na ostrově Lembata. O její činnosti dnes informoval mluvčí agentury pro katastrofy Raditya Jati. Neví o žádných zraněných ani mrtvých, ale erupce podle něj vyvolala mezi lidmi v okolí paniku.

#Indonesia's Mount Ili #Lewotolok erupted Sunday, belching a column of smoke and ash four kilometres (2.5 miles) into the sky, triggering a flight warning and the closure of the local airport. https://t.co/3TNBpeYkc6 pic.twitter.com/vbztMuFCCm