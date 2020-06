V Pákistánu dopadeni dva teroristé, přes 11 lety unesli a zavraždili Poláka

Oba podezřelé se podařilo policii dopadnout počátkem června při zátahu ve městě Rávalpindí. Jeden se přiznal, že Poláka popravil, druhý, že jej věznil, napsal list Gazeta Wyborcza s odvoláním na mluvčí polské diplomacie Moniku Szatyńskou-Luftovou.

Teroristé Poláka unesli na konci září 2008, přičemž na místě zabili jeho řidiče, tlumočníka a osobního strážce. Za Poláka požadovali osvobození svých spolubojovníků. Po odmítnutí pákistánských úřadů Stańczaka v únoru 2009 zavraždili.

Oba zadržení jsou podle serveru Onet.pl zachyceni na videu s nahrávkou Polákovy popravy. "Únosci měli nerealistické požadavky. Žádali osvobození desítek svých druhů z pákistánských věznic," řekl serveru Radoslaw Sikorski, které v té době býval polským ministrem zahraničí. Varšava se podle něj snažila "otřást nebem a zemí", aby krajana zachránila, ale marně.

Bývalý důstojník polské rozvědky Vincent Severski nevyloučil, že i nynější dopadení podezřelých může být výsledkem zákulisních her pákistánských tajných služeb s islamisty.

Gazeta Wyborcza poznamenala, že dříve vysílaly své inženýry do Pákistánu i západní firmy, ale poté, co sousední Afghánistán v polovině 90. let ovládl Tálibán, zbyli jen Poláci a Číňané. Pracovníci firmy Geofizyka Krakow se snažili získat přízeň místních obyvatel například dekami a stany, které rozdávali po velkém zemětřesení před čtyřmi lety v pákistánské části Kašmíru.