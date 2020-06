Vízová válka kvůli Hongkongu: Čína zavádí sankce vůči Američanům za "nehorázné chování"

"Spojené státy se zavedením takzvaných sankcí snaží čínské legislativě zabránit, aby (v Hongkongu) zaručila národní bezpečnost, ale nikdy v tom neuspějí," uvedl mluvčí čínského ministerstva zahraničí Čao Li-ťien. "V odpovědi... se Čína rozhodla zavést vízová omezení pro americké jednotlivce, kteří se v souvislosti s Hongkongem dopustí nehorázného chování," dodal Čao.

Bývalá britská kolonie Hongkong byla v roce 1997 navrácena pod čínskou správu, pod podmínkou zachování některých svobod. Velkoměsto však minulý rok zachvátily masivní prodemokratické protesty, které rozpoutal zákon o vydávání podezřelých z trestných činů do pevninské Číny. Hongkongská vláda nakonec návrh zákona pod tlakem stáhla, protesty ale pokračovaly s požadavkem širších demokratických reforem.

Čínský parlament v reakci na loňské protesty na konci května schválil návrh bezpečnostního zákona pro Hongkong. Nová právní norma, kterou se nyní zabývá stálý výbor čínského parlamentu, má podle Pekingu umožnit potlačování teroristických a separatistických aktivit, podvratné činnosti i zahraničního vměšování. Podle kritiků, mezi které patří i USA, však legislativa naruší hongkongskou autonomii, omezí svobody a Pekingu umožní politické pronásledování obyvatelů města.

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo v pátek oznámil, že současným a bývalým čínským komunistickým funkcionářům, kteří jsou zodpovědní nebo nesou vinu na podrývání vysoké míry autonomie Hongkongu, omezí víza.

President @realDonaldTrump promised to punish the CCP officials responsible for eviscerating Hong Kong’s freedoms. Today, we are taking action to do just that– we've announced visa restrictions on CCP officials responsible for undermining Hong Kong’s autonomy and human rights.