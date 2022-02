Začal soud se svrženou barmskou vůdkyní Su Ťij za údajné volební podvody

Národní liga pro demokracii (NLD) nyní 76leté Su Ťij vyhrála s převahou volby v listopadu 2020. V únoru 2021 pak těsně předtím, než mohla její vláda zahájit druhý pětiletý mandát, následoval vojenský puč. Vedení armády odůvodnilo převrat tím, že volby byly zmanipulované, což ale nezávislí volební pozorovatelé nepotvrdili. Převrat vyvolal masové demonstrace, které armáda krvavě potlačila.

Z volebního podvodu Su Ťij obvinila loni v listopadu státní volební komise, jejíž členy jmenovala vojenská vláda. Pokud soud obžalovanou uzná vinnou, hrozí jí podle agentury AP tři roky vězení. V případě odsuzujícího rozsudku může být rovněž rozpuštěna její strana NLD, která by se tak nemohla zúčastnit nových voleb.

Od chvíle, kdy byla po převratu vzata do vazby, čelila Su Ťij řadě obvinění. Její stoupenci a skupiny pro lidská práva tvrdí, že případy proti ní jsou nepodložené a byly vykonstruovány tak, aby zabránily jejímu návratu do politiky a účasti v nových volbách. Ty armáda slíbila uspořádat do roku 2023. Všechny procesy jsou uzavřené a obhájci mají nařízeno o průběhu řízení mlčet.

Nositelka Nobelovy ceny za mír Su Ťij si nyní odpykává šest let vězení, k nimž byla odsouzena v předchozích kauzách. V lednu dostala čtyřletý trest za nelegální dovoz a držení vysílaček a předtím byla odsouzena mimo jiné za podněcování k násilí.

Je také souzena kvůli údajnému porušení zákona o úředním tajemství, za které lze uložit trest až 14 let vězení. V pěti dalších, korupčních kauzách jí hrozí 15 let odnětí svobody.