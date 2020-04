Zatýkání a popravy? Odbornice popsala, jak KLDR řeší koronavirus

Dle Kima je vše v normálu

Na základě předchozího krizového chování severokorejského režimu lze očekávat z jeho strany podvody, agresivní a militantní přístup, včetně testů nových zbraní, upozorňuje Schieberová. Obává se, že tento postup připraví o život mnoho Severokorejců.

V 90. letech KLDR zažívala katastrofický hladomor, který zabil miliony lidí, připomíná odbornice. Vysvětluje, že severokorejská vláda tehdy objektivně čelila sérii otřesů - povodním, neúrodě a náhlému přerušení sovětských dodávek -, ale její neschopnost, lhostejnost a rozkrádání cenné humanitární pomoci přispěly k chaosu.

Vláda v Pchjongjangu tehdy nabádal obyvatelstvo, aby si zkrátilo tzv. náročný pochod - neboli hladovění - konzumací pouhých dvou jídel denně, ačkoliv mnoho z nich se dostalo stěží k jednomu, připomíná expertka. Konstatuje, že po nástupu koronaviru Severní Korea přijala extrémní opatření, která se vynikají jejímu běžnému jednání.

"Zprávy o prvotní epidemii v Číně přiměly režim Kim Čong-una okamžitě zavřít své hranice," pokračuje Schieberová. Dodává, že Pchjongjang ostentativně hrozil, že zastřelí každého, kdo se k nim přiblíží, následně zrušil vojenskou přehlídku k 72. výročí založení lidové armády, která bývá silně medializovaná a navštívená, a Kim poslal do karantény tisíce vlastních obyvatel a stovky cizinců.

Covid-19 si přesto zjevně cestu našel a nemoci údajně podlehla téměř desítka vězňů v koncentračním táboře Jeonger-ri, kde jsou vězněni Severokorejci navrácení z Číny, což přimělo úřady k dezinfekci celého tábora, uvádí odbornice. Doplňuje, že nákaze podlehlo údajně i 180 vojáků a na 3.700 jich skončilo v karanténě.

Kim minulý měsíc nařídil stavbu nové nemocnice v Pchjongjangu, která má být dokončena za 200 dnů, na 75. výročí založení vládnoucí strany, upozorňuje Schieberová. Podotýká, že KLDR údajně částečně otevřela hranici s Čínou, aby do země dostala zásadní materiál, například lékařské respirátory a léky.

"Přesto režim stále popírá veškeré případy covid-19," píše expertka. Vysvětluje, že podobně jako během hladomoru v 90. letech si severokorejská vláda hodlá podržet pevnou kontrolu nad tokem informací. Kim na veřejnosti nenosí roušku, čímž chce zřejmě "Drahý a Respektovaný" vyslat obyvatelstvu signál, že vše je v normálu.

Skrývání informací není zadarmo

Úmrtí režim přičítá respiračním onemocněním, nikoliv nemoci covid-19, což je ostatně snadné, když postrádá kapacity pro testování na virus ve větším měřítku, konstatuje Schieberová. Dodává, že kolují spekulace o zatčení desítky pracovníku ministerstva státní bezpečnosti, kteří se o koronaviru bavili přes mobil, a anonymní zdroj na sociálních sítích minulý měsíc psal o popravě prvního severokorejského pacienta s covid-19.

To sice nebylo potvrzeno, ale režim je znám pro zabíjení všech obyvatel, které považuje za existenční hrozbu a tuto definici by člověk nakažený virem, který může způsobit pohromu v ekonomice a zdravotnictví země, zajisté splňoval, uvádí odbornice. Podotýká, že potlačování informací za účelem kontroly výkladu ale není zadarmo, a tak severokorejské pokusy zakrýt hladomor v 90. letech vedly k prodlévám v reakci, protože nebylo možné prověřit a vyměňovat si zprávy o situaci.

KLDR požádala o pomoc až ve chvíli, kdy hladomor zuřil v celé zemi, což se muže opakovat i v případě koronaviru, který má potenciál rychle zahltit primitivní severokorejské zdravotnictví, obává se odbornice. Neočekává ovšem, že ani v masivní krizi by Pchjongjang žebral o pomoc, protože její přijetí je pro režim ponižující - již v 90. letech vláda Kim Čong-ila bránila dobře míněné pomoci zakrýváním rozsahu hladomoru před světem a dokonce z hlavního města vysídlila nejnuznější a nejvíce vyhladověné jedince.

Ponižující pomoc zřejmě přijde spolu s očekáváními, které režim žádného z Kimů nikdy nehodlá naplnit, soudí expertka. Připomíná, že nabídku pomoci ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa minulý měsíc odmítla sestra "Drahého a Respektovaného" Kim Jo-čong a pravděpodobně v obavě, že koronavirová pomoc bude spojena s denuklearizací, varovala, že Severní Korea se nenechá takovou "laskavostí" oklamat.

Pomoc, která měla ulevit Severokorejcům a zastavit agresivní militarismus jejich vlády, nikdy nesplnila svůj účel, upozorňuje Schieberová. Vysvětluje, že během hladomoru KLDR potravinovou pomoc předala armádě způsobem, který odporoval podmínkám jejího čerpání a ještě demonstrativně odpálila raketu středního dosahu Taepodong-1.

Navzdory Trumpovým nadějím nelze spoléhat na to, že covid-19 přivede Severokorejce k jednacímu stolu, což podtrhuje skutečnost, že KLDR minulý týden otestovala hned dvě rakety, konstatuje odbornice. Připouští, že Kim Čong-un se možná vyvaruje nejhorších přešlapů svého otce z 90. let. Sama ale míní, že poslední stalinský stát se jim nemůže vyhnout zcela a cenu, kterou za to zaplatí, zatím neznáme.