Axl Rose čelí obvinění ze sexuálního útoku. Stal se před 34 lety, tvrdí modelka

Praha - Legendární britsko-americký kytarista Slash (vlastním jménem Saul Hudson) vystoupí 9. února příštího roku v pražské O2 aréně. Společně se zpěvákem Mylesem Kennedym a kapelou The Conspirators přiveze do metropole nové album s názvem Living the Dream, které formace vydá 21. září. ČTK o tom dnes za pořádající společnost Live Nation informoval Petr Novák.