Guns N' Roses navážou na Rock for People. V červnu zahrají v Hradci Králové

"Když se naskytla možnost ve spolupráci s Live Nation přizvat k našemu jubileu 30. oslav jméno z té nejvyšší ligy rockových legend Guns N’ Roses, neváhal jsem ani minutu," řekl zakladatel festivalu Michal Thomes. "Letošní festival bude tak trochu pětidenní, k této legendě se na neděli přidají i další kapely. Náš aktuální lineup je sen každého pořadatele a já jsem si opravdu nemohl přát víc," dodal.

"Největšímu českému festivalu Rock for People srdečně blahopřejeme k jeho 30. narozeninám a přejeme mnoho dalších úspěšných ročníků. Na oslavu tohoto významného milníku jsme s radostí spojili síly a přivážíme do Hradce Králové jednu z největších rockových legend všech dob," uvedl mluvčí Live Nation Ondřej Pojzl.

Pořadatelé Rock for People již dříve ohlásili velká jména následujícího ročníku, mezi kterými je aktuálně nejvíce skloňovaná kapela ve světě Linkin Park, králové metalu Slipknot nebo kytarové legendy Avenged Sevenfold. Dále se v lineupu festivalu objeví například Biffy Clyro, Fontaines D.C., Sigrid, Skillet, IDLES nebo In Flames.

Na webových stránkách festivalu právě probíhá adventní kalendář, ve kterém každý den fanoušci odkrývají jednu novou kapelu, která na festivalu vystoupí. Na Štědrý den pořadatelé odhalí lineup rozdělený do dnů. Neděle 15. 6. 2025 s Guns N' Roses je Narozeninový den, který je nově přidaný po 4 dnech festivalu Rock for People. Držitelé všech celofestivalových vstupenek mají možnost si za zvýhodněnou cenu dokoupit nedělní den od čtvrtka 12. 12. od 9:00h, kdy startuje předprodej. Oficiální prodej začíná o den později v pátek v 9:00.

V nabídce jsou i samostatné vstupenky pouze na nedělní Narozeninový den, ale i pětidenní vstupenky na Rock for People + Narozeninový den 15. 6. Pořadatelé očekávají velký zájem o vstupenky, stejně tak jako o ty na celý festival, kde dvě edice zmizely během několika hodin od oznámení prvních jmen. Jednodenní sobotní vstupenky s headlinerem Linkin Park jsou v tuto chvíli vyprodané. V prodeji jsou také speciální vstupenky na festival jako VIP, Comfy+, Junior, Senior a ZTP.

Guns N' Roses, kteří příští rok oslaví 40 let na scéně, se nesmazatelně zapsali do rychle se rozvíjející rockové scény v Los Angeles. Dva roky po svém vzniku zaujali celý svět svojí nahrávkou Appetite for Destruction, která se stala nejprodávanějším americkým debutem všech dob, a které se po celém světě prodalo více jak 30 milionů kopií. V roce 1991 následovala sedminásobně platinová alba Use Your Illusion I a Use Your Illusion II, která krátce po vydání obsadila první dvě příčky žebříčku Billboard Top 200.

V průběhu uplynulého desetiletí Guns N' Roses vyprodávali koncerty a byli hvězdami festivalů po celém světě, kde vystupovali na podporu platinové nahrávky Chinese Democracy. Jsou jednou z nejstreamovanějších rockových kapel na světě s průměrným počtem 24 milionů posluchačů měsíčně na Spotify. Po reunionu století byli headlinery festivalu Coachella a prodali přes 5 milionů vstupenek na turné Not In This Lifetime... Tour. Guns N' Roses jsou jednou z nejdůležitějších a nejvlivnějších kapel v hudební historii a v rámci svých koncertů nadchli miliony fanoušků po celém světě.

Rock for People, který se za poslední léta stal leaderem tuzemské hudební scény, vozí každým rokem na festival přes 150 interpretů včetně těch největších světových hvězd. Dramaturgie každého dne je pečlivě sestavená tak, aby program zahrnoval pestrý výběr jak z oblasti energických kytarových stálic, aktuálně trendujících kapel, ale i nových objevů hudební scény. Kromě zahraničních interpretů nechybí ani zástupci CZ/SK scény, prvním ohlášeným lokálním jménem následujícího ročníku je jedna z nejúspěšnějších současných česko-polských zpěvaček Ewa Farna. Ta se do Parku 360 vrací po roce, kdy v červenci 2024 úspěšně předskakovala na dvou shows megastar Eda Sheerana.