Asadovy stíhačky útočily v Idlibu. Umíraly děti, hrozí humanitární katastrofa

V Idlibu, který je domovem tří milionů civilistů, působí bojovníci napojení na mezinárodní teroristickou síť Al-Káida. Syrská armáda a její spojenci o provincii začali bojovat v dubnu. OSN varovala, že situace v blízkosti syrské hranice s Tureckem se může s pokračováním bojů proměnit v humanitární katastrofu.

30 seconds of panic and death today in the #Sarmin city in #Idlib, after regime's warplanes attacked it with 5 airstrikes. 7 people were injured in the attack. pic.twitter.com/lVqniFY8cg