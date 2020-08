Bejrútské silo zničené explozí postavil Průmstav, opravit nepůjde

Silo bylo dominantou bejrútského přístavu a stavělo se v letech 1968 až 1970. Jeho konstrukci tvořily tři řady skladovacích propojených buněk a dosahovaly výšky přes 60 metrů. Skladovací kapacita sila přesáhla 100.000 tun obilí.

#Beirut blast 👉 latest updates https://t.co/zFqlaS0Aaf



• Death toll rises to 137, at least 5,000 injured

• More than 300,000 lost their homes

• Beirut Gov says losses estimated $10bn to $15bn

• Investigators probe alleged negligence in storing explosive chemicals at port pic.twitter.com/VW2t7WczVD