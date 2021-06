Blinken na konferenci v Římě vyzval k repatriaci a odsouzení bojovníků IS

Prioritou globální koalice, která čítá přes osm desítek zemí a jejíž zástupci jednají v italské metropoli, má být nyní podle Blinkena rozprášení zbylých buněk IS v Iráku a Sýrii, aby tato teroristická organizace opět nezískala na síle. Klíčové je podle šéfa americké diplomacie také zaměřit se na hrozby odnoží IS mimo Irák a Sýrii, zejména v Africe. Italský ministr zahraničí Luigi Di Maio dnes v této souvislosti navrhl, aby koalice vytvořila speciální skupinu, která by se zabývala hrozbou odnoží IS na africkém kontinentu.

Itálie hostí ministerskou schůzku globální koalice, kterou založily v roce 2014 USA poté, co IS ovládl značné území v Sýrii a Iráku. Z většiny oblastí těchto dvou zemí mezinárodní koalice a místní vládní jednotky, též ve spolupráci s kurdskými milicemi, už bojovníky IS vytlačily a poté vyhlásily porážku IS v Iráku i Sýrii. Nicméně buňky těchto islamistických radikálů stále v obou zemích operují.

Šéf americké diplomacie bude dnes v Římě ještě odpoledne jednat s italským premiérem Mariem Draghim a už ráno se ve Vatikánu setkal s papežem Františkem. V úterý se Blinken v italském městě Matera zúčastní schůzky ministrů zahraničí skupiny G20, kteří budou jednat mimo jiné o obnově hospodářství po pandemii covidu-19 či o klimatických změnách.