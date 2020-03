Írán: Lékaři, kteří zemřou v boji s COVID-19, jsou mučedníci

Stále stoupající počet obětí koronaviru v Íránu naznačuje, že krize zatím zdaleka nebyla zažehnána. Podle úterní bilance nemoci COVID-19 v islámské republice podlehlo už 291 lidí a 8042 se nakazilo. Experti se však obávají, že země neinformuje o celém rozsahu nákazy. Írán je nejvíce koronavirem postiženou zemí na Blízkém východě.

#Iranian Health Ministry reported Tuesday that 8042 people have caught novel coronavirus since outbreak of #COVID19 in country, adding 2731 of whom completely recovered.



It also said 54 more people lost their lives to novel coronavirus rising total number of deaths cases to 291. pic.twitter.com/wqUUMTSZqd