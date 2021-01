Izrael dá Palestincům k imunizaci zdravotníků 5000 dávek vakcín

Tento týden Palestinci oznámili, že hodlají koupit 100.000 dávek ruské vakcíny Sputnik V a že Rusko jim poskytne 10.000 dávek zdarma.

Izrael si velmi rychle zajistil velký objem očkovací látky a poskytuje za to firmě Pfizer, která je výrobce jedné z vakcín, zpětné informace o stavu očkovaných.

Ganc je první, kdo oznámil, že se Izrael o část vakcín podělí s Palestinci. Světová zdravotnická organizace (WHO) vyjádřila v minulosti údiv nad nevyrovnaností situace Izraelců a Palestinců ze Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy. Podle ochránců lidských práv a OSN je Izrael coby okupační mocnost za imunizaci obyvatel okupovaných území odpovědný. Izrael naopak tvrdí, že mírové dohody z 90. let tuto odpovědnost převedly na palestinskou samosprávu. Izraelští politici poukazují také na to, že se na ně samospráva neobrátila se žádostí o pomoc.

V Izraeli má v noci na pondělí skončit zatím poslední uzávěra, avšak vláda usiluje o její prodloužení. Parlament má dnes odpoledne hlasovat o zákonu, který zvýší pokuty za porušení uzávěry, čímž Gancova stana Modrá a bílá podmínila svou podporu jejího prodloužení. Nařízení se nedodržují především v lokalitách s velkým počtem ultraortodoxních věřících, kde se pořádají například pohřby nebo svatby za účasti mnoha lidí.

Uzávěra, která má skončit, nařizovala uzavření všech provozů, které neprodávají nezbytné zboží, a také škol s výjimkou těch, které poskytují specializovanou výuku. Ministerstvo zdravotnictví požaduje prodloužení uzávěry o týden. Oponenti argumentují tím, že uzávěra nijak nepřispěla ke snížení počtu nakažených. Podle mnoha politiků i premiéra Benjamina Netanjahua se na tom podílí rychle se přenášející nová varianta viru, která se poprvé objevila v Británii.

Leden byl za celé období epidemie v Izraeli co do úmrtí nejhorší měsíc. S covidem-19 země zaznamenala 1367 mrtvých, celkově má Izrael 4745 mrtvých a přes 640.000 nakažených.