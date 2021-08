Izrael hlásí přes 6000 nákaz koronavirem, nejvíc za den od února

To podle serveru The Times of Israel zvažuje nová protikoronavirová opatření, další lockdown ale vyloučilo a vyzvalo obyvatele, kteří se ještě nenechali očkovat proti covidu-19, aby tak učinili. Očkovaným starším 60 let doporučila vláda nechat si aplikovat třetí dávku.

Počet nově potvrzených případů nákazy koronavirem v Izraeli činil v pondělí zhruba pět procent ze 130.000 testovaných, což je podle deníku The Jerusalem Post nejvíce za pět měsíců. V Izraeli se šíří zejména nakažlivější koronavirová mutace delta.

"Zvažujeme možnost zavedení dalších omezení. Chceme předejít masové účasti na velkých akcích," citoval dnes server The Times of Israel ministra zdravotnictví Nicana Horovice. Další lockdown ale ministr vyloučil. "Měli jsme už tři a viděli jsme, jaký to mělo dopad na společnost, ekonomiku i zdraví," uvedl Horovic.

Kvůli nárůstu nových nákaz už izraelská vláda zavedla některá omezení. Od neděle začala platit povinnost nošení roušek venku v místech, kde je více než sto lidí, a povinnost prokazovat se takzvaným zeleným pasem (dokládajícím plné očkování, zotavení z nemoci covid-19 či negativní test starý maximálně 72 hodin) nově platí i pro posilovny, restaurace či kavárny. Předtím bylo nutné se tímto dokladem prokazovat jen na akcích se sto a více lidmi. Opatření se netýká obchodů, knihoven či muzeí. Nově mají rovněž státní úřady fungovat jen s poloviční přítomností na pracovišti.

V Izraeli, který má asi 9,3 milionu obyvatel, dostalo přes 5,8 milionu lidí nejméně jednu dávku vakcíny proti covidu-19. Téměř 5,4 milionu má aplikované dvě dávky vakcíny a na 550.000 lidí v Izraeli už dostalo třetí dávku vakcíny. Server The Times of Israel dnes také napsal, že podle údajů ministerstva zdravotnictví z minulého měsíce vakcína firem Pfizer a BioNTech z velké části zabránila hospitalizacím či vážným průběhům nemoci covid-19, ale už méně je účinná proti šíření varianty delta. Podle pondělních údajů ministerstva tvoří většinu nových případů nákazy lidé plně očkovaní.