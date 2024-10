Českem se šíří respirační nemoci. Experti radí lidem, jak se zachovat

Nejvyšší nárůst počtu nemocných je pozorován u dětí. Podle ústavu hlásí aktuálně nejvyšší nemocnost Jihomoravský kraj, nicméně rozdíly mezi regiony nejsou významné. "U chřipce podobných onemocnění (ILI) naopak největší vzestup nemocnosti vykazují dospělí lidé," uvedl vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí SZÚ Jan Kynčl.

Podle odborníků lze s ohledem na postupné ochlazování i vyšší počet nemocných v populaci očekávat, že respiračních infekcí bude nadále přibývat. Ústav lidem doporučuje, aby zvážili očkování chřipce i covidu-19. Myslet by měli také na dodržování základních hygienických pravidel.

"Máte-li příznaky respiračního onemocnění, nešiřte ho dále například návštěvami blízkých nebo docházkou do pracovního kolektivu. Kýchejte či kašlejte vždy do jednorázových kapesníků, nikdy ne s nezakrytým nosem a ústy. Když není po ruce kapesník, nejrychlejším řešením je kýchnout do předloktí, ne do dlaní, kterými většinou bezprostředně na cokoli dalšího saháme a roznášíme tak původce infekcí," apeluje ústav.

V případě návštěvy lékaře by nemocní lidé neměli zapomínat na respirátor. "Mysleme na ochranu svého zdraví a do většího kolektivu, především v uzavřených prostorách jako jsou například prostředky hromadné dopravy, nosme respirátor či roušku," dodali experti.