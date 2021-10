Izrael ostře kritizuje záměr USA otevřít konzulát pro styky s Palestinci

Administrativa minulého amerického prezidenta Donalda Trumpa konzulát v Jeruzalémě v roce 2018 začlenila do amerického velvyslanectví, jež Trump přenesl z Tel Avivu do Jeruzaléma.

Přesun ambasády přispěl ke zhoršení vztahů Palestinců a USA. Trump před přestěhováním úřadu uznal Jeruzalém za hlavní město Izraele.

Izrael v roce 1967 obsadil východní část Jeruzaléma, později ji připojil ke zbytku města a celý Jeruzalém pak v rozporu s rezolucemi OSN vyhlásil za své hlavní město. Palestinci, kteří chtějí mít vlastní stát, počítali s východním Jeruzalémem jako s jeho metropolí.

Nynější administrativa prezidenta Joea Bidena dává najevo, že chce vztahy s Palestinci zlepšit, podpořit jejich nároky na stát a obnovit činnost konzulátu.

"Ani náhodou, ani náhodou," odpověděl izraelský ministr spravedlnosti Gideon Saar na dotaz, zda k otevření amerického konzulátu v Jeruzalémě přeci jen dojde, a to například, pokud by příští izraelská vláda podlehla americkému tlaku. Hovořil na konferenci pořádané deníkem The Jerusalem Post.

"Je k tomu zapotřebí izraelský souhlas," řekl Saar v angličtině. "V této záležitosti nebudeme dělat kompromisy," dodal.

Otázka amerického konzulátu v Jeruzalémě bude zřejmě jedním z témat při nadcházející návštěvě izraelského ministra zahraničí. Šéf izraelské diplomacie Jair Lapid bude v USA na pozvání svého amerického kolegy Antonyho Blinkena ode dneška do 14. října.

Izraelský nacionalistický premiér Naftali Bennett, který stojí v čele nesourodé vládní koalice, vytvoření nezávislého palestinského státu odmítá. Lapid v minulosti řekl, že znovuotevření konzulátu by mohlo Bennettův kabinet destabilizovat.

Izraelská média však spekulují o tom, že by Bennett mohl od své pozice ustoupit, pokud Washington počká do ratifikace izraelského rozpočtu příští měsíc, což má zemi přinést větší stabilitu.

Saar takový scénář ale vyloučil. "Chci, aby to bylo naprosto jasné: jsme proti tomu. Nebudeme tomu odporovat teď a měnit názor po (schválení) rozpočtu. Odmítáme to na 100 procent," prohlásil Saar.