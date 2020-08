Izrael ze brání útokům zápalnými balónky, bombardoval jih Pásma Gazy

Zdroje z Gazy citované agenturou AFP dnes oznámily, že při manipulaci s bombou při výbuchu zahynuli v noci na dnešek čtyři členové radikální organizace Islámský džihád.

Organizace incident charakterizovala jako nehodu a oznámila, že při ní přišel o život i velitel oddílu zabývajícího se výrobou střel. Čtyřčlenná skupina přišla o život, když se zabývala výrobou bomby. Islámský džihád je po vládnoucím Hamásu druhou nejsilnější skupinou bojující z Pásma Gazy proti Izraeli.

Explosive balloons were launched from #Gaza into #Israel throughout the day. In response, we just struck military posts and underground infrastructure belonging to Hamas in Gaza.



We remain ready to operate decisively against any terror threat to Israeli civilians & sovereignty.