Izrael získal údaje o snižující se účinnosti vakcíny proti nákaze koronavirem

V devítimilionovém Izraeli je plně naočkováno přes 5,2 milionu lidí, kvůli převažující variantě delta ale vláda obnovila část omezení.

Server Ynet napsal, že nedávno byla nákaza zaznamenána u 5770 lidí s dokončenou imunizací, z nich 495 muselo být hospitalizováno a 123 zemřelo. Tato čísla se týkají období, kdy bylo provedeno 1,1 milionu testů.

Ministerstvo zdravotnictví v nové zprávě uvedlo, že ochrana proti nakažení je nyní po očkování 39procentní, proti vážnému průběhu choroby 91procentní a proti hospitalizaci 88procentní. Firmy Pfizer a BioNTech původně udávaly vyšší než 90procentní účinnost svého přípravku proti nákaze.

Ynet už před třemi týdny upozornil na snižující se účinnost vakcín proti variantě delta.

Server The Times of Israel napsal, že údajům získaným v Izraeli neodpovídá britská studie, která byla tento týden otištěna v odborném časopise The New England Journal of Medicin. Podle ní vakcína obou zmíněných firem chrání proti symptomatickému průběhu covidu-19 z 88 procent, což je více než dvojnásobek ve srovnání s výsledky v Izraeli.

Odborníci podle The Times of Israel upozorňuj, že výsledky jsou poznamenány nepřesnostmi, k nimž řadí nedostatek údajů o infikovaných mezi neočkovanými. V izraelské studii se zřejmě také odráží fakt, že se imunita snižuje s měsíci uplynulými po očkování - lidé naočkovaní v lednu mají podle izraelské studie ochranu před nákazou jenom 16 procent, zatímco u lidí očkovaných v dubnu zůstává na 75 procentech. Dalším argumentem je, že rozdíl není dán jenom časovým odstupem od očkování, ale také tím, že mezi prvními, kdo byli imunizováni, byli lidé náchylnější k nákaze - starší nebo nemocní.

Nadav Davidovič z Ben Gurionovy univerzity řekl, že vakcíny zjevně chrání před hospitalizací a těžkým průběhem nemoci. Nelze podle něj ale spoléhat jenom na ně, je třeba dále testovat, vyžadovat roušky a trvat na vstupu na hromadné akce s patřičným oprávněním. Údaje se podle něj musejí brát s rezervou, protože byly získány z příliš malého vzorku.

Údaje ministerstva zdravotnictví o klesající účinnosti vakcíny proti nákaze přinesly všechny izraelské sdělovací prostředky a všechny také připomínají, že premiér Naftali Bennett nepřestává vyzývat neočkované, aby se nechali naočkovat. Ve čtvrtek řekl, že neočkovaní občané "ohrožují všechny". "Náš cíl je jasný - všichni Izraelci, kteří mohou být očkováni, musejí být očkováni," řekl. Izrael začal očkovat třetí dávkou lidi se sníženou imunitou.

Současné opětné rychlé šíření viru se připisuje nedokonalým opatřením na mezinárodním Ben Gurionově letišti, kudy procházejí lidé přijíždějící z ciziny. Neprováděly se tam po příletu důsledně testy a lidé neodcházeli do karantény.

Izrael od příštího čtvrtka obnoví podmínku účasti na venkovních i vnitřních akcích s účastí více než 100 lidí. Vstup bude povolen jen očkovaným, lidem, kteří prodělali covid-19 nebo kteří mají negativní čerstvý test. Dokladem o očkování se budou muset lidé prokazovat i při vstupu do tělocvičen, restaurací, synagog a na konference nebo turistické akce. Doklad o bezinfekčnosti musí mít i účastníci svateb, a to i ti mladší 12 let.