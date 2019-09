Izraelci jdou letos podruhé k volbám, výsledek je nejistý

Po volbách v dubnu se zdálo, že Netanjahu bude mít snadnou cestu k vytvoření vládní koalice, jelikož jeho pravicový Likud spolu s jeho tradičními ultraortodoxními a nacionalistickými spojenci získal ve 120členném parlamentu většinu. Když se ale někdejší ministr obrany a lídr nacionalistické sekulární strany Izrael je náš domov Avigdor Lieberman postavil proti přílišnému vlivu židovských ultraortodoxních stran, zbylo Netanjahuovi pouze 60 spojenců, tedy o jednoho méně než potřeboval k získání většiny. Místo toho, aby umožnil jinému kandidátovi pokusit se sestavit vládu, zákonodárci na popud poslanců Likudu rozpustili parlament a byly vyhlášeny další předčasné volby. Průzkumy předpovídají, že Liebermanova strana v nadcházejících volbách ještě posílí.

Podle odhadů půjde i v těchto volbách o těsný souboj Likudu a letos vzniklé centristické koalice Modrá a bílá někdejšího náčelníka generálního štábu izraelské armády Bennyho Gance. V minulých volbách obě strany získaly shodně 35 křesel. I tentokrát je ale podle agentury AP možné, že pro Likud i Modrou a bílou bude těžké sestavit koalici s menšími spojenci.

Vytvoření široké vládní koalice dvou největších stran by možná bylo nejsmysluplnějším řešením, jak vyvést Izrael ze současné krize. Modrá a bílá ale odmítá být ve vládě vedené premiérem, kterému hrozí obžalování z korupce. Devětašedesátiletý Netanjahu čelí obvinění ve třech korupčních kauzách. Než bude obviněn, má ho v říjnu vyslechnout generální prokurátor. Premiér tvrdí, že je obětí honu na čarodějnice.

Netanjahu, který je nejdéle působícím premiérem v izraelských dějinách, naopak pravděpodobně odmítne být ve vládě vedené někým jiným. S cílem zajistit si politické přežití a co nejvíce hlasů pro Likud tak vedl v uplynulých týdnech výraznou kampaň. Vítězství Likudu opakovaně prezentoval jako záruku bezpečnosti Izraele a zároveň zdůrazňoval své blízké vztahy s prezidenty USA a Ruska. Slíbil také, že pokud Likud vyhraje volby, Izrael anektuje části Západního břehu Jordánu, což vyvolalo kritiku opozice, Palestinců, arabských zemí či OSN.

Ganc je naopak podle expertů vnímán jako opatrnější a pragmatičtější. Modrá a bílá se prezentuje jako otevřenější k mírovému procesu s Palestinci a snaží se získat hlasy od arabských Izraelců, kteří tvoří zhruba pětinu oprávněných voličů, ale mají tradičně nízkou volební účast.

První odhady výsledků by izraelské televize by měly zveřejnit ve 21:00 SELČ. Po volbách se s šéfy stran setká prezident Reuven Rivlin. Za úkol bude mít vybrat stranu, která podle něj bude mít největší šanci sestavit koalici. Ta tak musí učinit do čtyř týdnů.