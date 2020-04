Izraelská armáda bombardovala oblasti u Damašku, zahynuli tři civilisté

Syrská státní média s odkazem na sdělení armády prezidenta Bašára Asada uvedla, že izraelské bojové letouny podnikly nálet z libanonského vzdušného prostoru, píše agentura AP. Většinu střel odrazila syrská protiraketová obrana, některé však způsobily ztráty na životech a materiální škody. Útok se stal při rozbřesku.

#Syria’s air defense units on Monday repelled an #Israeli attack targeting capital city of #Damascus, managing to shoot down a number of missiles pic.twitter.com/8E5ypKjaVx