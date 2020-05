Mešita Al-Aksá otevřela brány. Třetí nejposvátnější místo islámu bylo uzavřené 2,5 měsíce

Muslimské svatyně na Chrámové hoře zavřely své brány 15. března a zůstaly nepřístupné i během celého muslimského postního měsíce ramadánu a následného svátku íd al-fitr. Na dnešní časnou ranní modlitbu přišly na místo stovky věřících. Někteří přitom poklekli a políbili zemi, uvedl podle agentury Reuters jeden ze svědků.

#Watch| Touching scenes from #AlAqsa mosque.. Hundreds of worshipers flock into the holy mosque before dawn after opening it for the first time in 69 days. #Palestine



[Video taken by Abdalafo Bassam] pic.twitter.com/9yORM5n577