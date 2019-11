Mohutná exploze otřásla severosyrským městem, řada mrtvých a zraněných

Mediální centrum provincie Halab (Aleppo), které citovala AP, uvedlo, že 12 lidí přišlo o život při explozi v blízkosti autobusové stanice. Exilová Syrská organizace pro lidská práva (SOHR) podle AFP informovala o nejméně 14 zabitých, mezi nimiž je devět civilistů.

#JUSTIN #Syria:

A huge car bomb exploded killed at least 15 people, nine of them civilians & injuring morethan 20 people in the Turkish-controlled town of #AlBab in northern Syria, the Syrian Observatory for Human Rights says.#lka #Turkeypic.twitter.com/rXbtcvK3aq