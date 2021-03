Netanjahu odmítá tolerovat dezinformace o vakcínách

"Sedmadevadesát procent lidí, kteří zemřeli na koronavirus, nebylo očkováno oběma dávkami vakcíny," napsal Netanjahu. "Proto nejsem připraven tolerovat nedodržování zdravotnických pokynů a zpochybňování vakcín, což dělají cyničtí politici, které jsem dnes oslovil. Mám nulovou trpělivost vůči dezinformacím v situaci, kdy bojuji za záchranu životů. Nechte se očkovat a zachraňte životy!" doplnil.

V přepočtu na obyvatele je více než devítimilionový Izrael nejrychleji očkujícím státem světa. První dávku vakcíny obdrželo přes 4,7 milionu obyvatel, zatímco více než 3,3 milionu již dostalo obě dávky. V tuto chvíli dostalo obě dávky vakcíny proti covidu-19 zhruba 87 procent Izraelců ve věku 70-79 let a 82 procent starších 80, píše The Times of Israel. Země od začátku pandemie informovala o více než 778.000 případech koronaviru a 5758 úmrtích po nemoci covid-19. Aktivních případů nákazy nyní Izrael eviduje 38.480.

O výrazném pozitivním dopadu očkování na izraelské seniory dnes s odvoláním na data vědců z Ben Gurionovy univerzity, nemocnice Šamir a zdravotní pojišťovny Makabi informoval list The Times of Israel.

V říjnu potřebovalo pomoc s dýcháním (především formou plicní ventilace ale i další podpůrné terapie) skoro šestkrát tolik Izraelců starších 70 let než mladších 50. Díky vysokému proočkování seniorů je ale nyní počet takových pacientů v obou věkových kategoriích zhruba srovnatelný. Data u věkové kategorie 51-59 let vědci v tomto konkrétním případě neanalyzovali.

Aktuálně je v Izraeli připojeno k plicní ventilací kvůli těžkému průběhu koronavirové infekce 241 lidí, což je více než v říjnu. Nárůst v počtu pacientů v těžkém stavu nicméně přichází na pozadí silné vlny koronavirové nákazy, při níž bylo zaznamenáno více nakažených a úmrtí než dříve.

"Hlavní zprávou je, že vakcinace má rozsáhlý ochranný účinek proti vážnému průběhu nemoci, což je nejdůležitější výsledek," uvedl výzkumník Ehud Rinott z Ben Gurionovy univerzity. Ačkoliv šíření koronaviru nadále vzbuzuje v Izraeli obavy, současná data podle Rinotta značí, že příčina mnoha protipandemických opatření, tedy obavy z množství seniorů ve vážném stavu, patrně slábne. "Měli bychom mít na paměti, že hlavním důvodem obav z koronaviru nejsou vysoký počet infikovaných a mírný průběh nemoci, nýbrž to, že některým nemoc může znemožnit, aby dýchali sami," uvedl.

Rinott poznamenal, že zásadní změna věkového složení a nárůstu počtu ventilovaných pacientů nastala na vrcholu třetí vlny nákazy. Stalo se tak v době, kdy se začalo projevovat očkování seniorů, zatímco v nemocnicích přibývalo ventilovaných pacientů mladších 50 let. Ačkoliv se na celkových datech podle Rinotta mohla projevit protikoronavirová opatření i šíření nakažlivější britské mutace, právě vakcinaci považuje za zásadní faktor poklesu počtu seniorů s těžkým průběhem covidu-19. Vyjádřil proto naději, že data budou motivovat mladší Izraelce, aby se nechali očkovat.