Netanjahu žádá Izraelce, aby si kvůli koronaviru nepodávali ruce

Dosud Irák zaznamenal 31 infikovaných, jedním z nich byl student ze sousedního Íránu, který byl již poslán zpět do vlasti. Ostatní nakažení jsou Iráčané, kteří nedávno Írán navštívili. Íránský prezident Hasan Rúhání mezitím oznámil, že se koronavirem způsobená nemoc COVID-19 rozšířila do téměř všech provincií. Íránské ministerstvo zdravotnictví dnes sdělilo, že nemoci v islámské republice podlehlo 92 z 2922 nakažených.

Na Blízkém východě je nyní podle agentury AP evidováno více než 3140 případů nákazy koronavirem, většina má íránskou stopu.

V Íránu onemocněli vysoce postavení představitelé civilní vlády i šíitské teokracie. Celosvětově se koronavirem nakazilo více než 90.000 lidí a přes 3100 jich podle AP zemřelo. Experti se obávají, že Írán uvádí nižší počet nakažených, než jich ve skutečnosti má.

Saúdská Arábie dnes do odvolání zakázala v obavách z šíření viru svým občanům a rezidentům pouť do Mekky, od minulého týdne opatření platí pro cizince kvůli obavám z šíření koronaviru.

Tvrdší opatření, která mají zabránit šíření koronaviru zavádí také Izrael, uvedl server listu The Times of Israel. Premiér Netanjahu vyzval občany, aby si nepodávali ruce a řekl, že Izraelci, kteří přicestují z Německa, Rakouska, Švýcarska, Španělska a Francie budou muset do domácí izolace. "Izrael je jednou z mála zemí na Západě, která je nyní v relativně dobré pozici," řekl Netanjahu. "Zavádíme drastické kroky, abychom zabránili šíření nákazy," dodal. Izrael dosud hlásil 15 případů nákazy koronavirem.