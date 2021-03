Očkovat pouze jednou dávkou? Americký profesor rozebral data z Izraele

Petri, profesí imunolog, se s uvedenými otázkami setkává často. "Odpověď zní, že i jedna dávka je velmi účinná - ale dodal bych, že stále bychom měli dostat obě dávky," uvádí profesor.

Otázka není důležitá pouze z pohledu zdraví jedince, ale také pro zdraví celé populace, deklaruje odborník. Dodává, že její význam roste spolu s tím, jak se politici snaží zajistit dostatek vakcín, aby se dostalo na každého, kdo se očkovat chce.

Dobré zprávy

Expert se odvolává na poslední studii z Izraele, které ukazuje, že i jedna dávka vakcíny od společnosti Pfizer je vysoce efektivní, a to až z 85 %.

Zkušenost s očkováním zveřejnila Šebova nemocnice v izraelském městě Ramat Gan, která vakcínou od Pfizeru naočkovala téměř 10 tisíc svých zaměstnanců, poukazuje Petri. Nastiňuje, že očkování začalo 19. prosince loňského roku, na počátku třetí koronavirové vlny v zemi.

Výzkum se soustředil na míru poklesu nákazy virem SARS-CoV-2 a propuknutí nemoci covid-19 po podání vakcíny, konstatuje imunolog. Uvádí, že do 24. ledna letošního roku dostalo 7.214 zdravotníků jednu očkovací dávku, přičemž 6.037 obě.

V období od 19. prosince 2020 do 24. ledna 2021 se mezi pracovníky nemocnice objevilo 170 případů nákazy, shrnuje profesor. Doplňuje, že 89 (52 %) nebylo očkovaných, 78 (46 %) dostalo jednu dávku, zatímco pouze 3 (2 %) byli pozitivně testováni po obou dávkách.

"To je v souladu s opětovnou analýzou dat třetí fáze klinických testů prezentovaných v roce 2020 v (odborném časopisu) New England Journal of Medicine," pokračuje Petri. Vysvětluje, že studie hovořila o účinnosti nejméně 52 % po aplikaci první dávky při započtení nákaz v prvních deseti dnech po jejím podání, kdy se neočekává, že tělo mělo dostatek času na to, aby si vytvořilo ochranné protilátky proti koronavirovém spike proteinu.

Na základě dat publikované studie o vakcíně od Pfizeru dospěl anglický zdravotní úřad k závěru, že její účinnost v rozmezí 15-21 dní po podání první dávky dosahuje průměrně 89 %, (oscilace mezi 52 % a 97 %), uvádí odborník. Dodává v rozmezí 15-28 dní od podání první dávky, tedy maximálně týden po podání dávky druhé, se účinnost zvýšila na průměrných 91 % (oscilace mezi 74 % a 97 %), avšak druhá dávka by v tak krátké době ještě neměla nabýt účinku.

Podtrženo sečteno

"Co tedy víme?" táže se profesor. Odkazuje na doporučení amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí, aby lidé dostávali obě dávky vakcín od společností Pfizer a Moderna. Zároveň konstatuje, že i po podání první dávky jednoho z uvedených preparátů získává jedinec vysokou míru ochrany, a to zhruba po týdnu, který tělo potřebuje na vytvoření imunity.

Podání druhé dávky činí zmíněné vakcíny ještě účinnější, ale v době, kdy jsou jejich dodávky omezené, je hodně argumentů pro upřednostnění naočkování co největšího počtu lidí alespoň jednou dávkou, domnívá se imunolog.