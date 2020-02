Plošné bombardování Idlibu zasáhlo i školy. Mezi těžce raněnými je nejméně 14 dětí

„Bezohlednou kampaň plnou bombardování a ostřelování mohla spustit jedině syrská vláda a její spojenci,“ řekla výkonná ředitelka Lékařů bez hranic Meinie Nicolai.

„Už nevíme, jak máme tyto bezhlavé útoky zastavit a jak je přimět, aby se řídili mezinárodním humanitárním právem, především pravidly války (tzv. Rules of War). Již mnohokrát jsme vyzvali všechny strany syrského konfliktu, jejich spojence i Radu bezpečnosti OSN, aby udělaly pro zastavení porušování těchto pravidel vše, co je v jejich silách. Vyzýváme je znovu a s nejvyšší naléhavostí. Civilisty a civilní infrastrukturu je třeba chránit. Naše výzva k dodržování pravidel války se vztahuje na opoziční skupiny a turecké síly i na syrskou vládu a její vojenské spojence, včetně toho hlavního – Ruska,“ dodala Meinie Nicolai.

Odpoledne a večer 25. února zasáhly bomby a granáty hustě zalidněnou oblast, kde se vyskytují především vnitřně vysídlení lidé. Jedná se o oblasti okolo měst Idlib a Mareet Misirin. Minimálně dvě školy a dvě školky, které poskytovaly přístřešek vysídleným rodinám, byly zasaženy.

Pro pohotovostní příjmy to byl náročný večer i noc. Tři nemocnice podporované Lékaři bez hranic v této době zaznamenaly urgentní příliv pacientů. „Někdy se jednalo o neurologická zranění, jindy jsme amputovali. Ve městě panovala hysterická situace. Zvuky bombardování a sirén lidem způsobovaly panické záchvaty. Byl to těžký a krvavý den, uvedl jeden z chirurgů.“

Dvě nemocnice – centrální Idlibská a nemocnice v Mareet Misirin – už stihly poskytnout prvotní registr pacientů. Celkem 66 pacientů bylo těžce raněných a vyžadovali urgentní chirurgické zákroky. Nejméně 14 z nich byly děti. Obě z těchto nemocnic také evidovaly zásahy těsně vedle svých budov, často v okruhu do 100 metrů daleko. Čtyři zdravotníci pracující pro Centrální nemocnici v Idlíbu utrpěli lehká zranění.

