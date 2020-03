První oběť koronaviru v Africe. Egypt oznámil úmrtí 60letého turisty

Němec do Egypta přiletěl před týdnem. Do nemocnice byl převezen s horečkou poté, co se v pátek vrátil z Luxoru do Hurgady. V sobotu se u něj potvrdila nákaza koronavirem.

Podle egyptského ministerstva zdravotnictví byl muž umístěn na jednotku intenzivní péče, ale odmítl přesun do vyhrazené izolační nemocnice. Jeho stav se dále zhoršoval a dnes muž zemřel. Kde se rekreant nakazil, je podle DPA zatím nejasné.

Egypt ve srovnání s dalšími státy regionu zpočátku hlásil méně nákaz koronavirem. Nejvíce zasažený na Blízkém východě je Írán, kde nemoci COVID-19 podlehlo 194 lidí a 6566 se nakazilo, informuje Reuters. V Kuvajtu, Bahrajnu a Iráku byly evidovány desítky případů nákazy.

Egypt, který je nejlidnatější zemí severní Afriky se 100 miliony obyvatel, dosud informoval o 48 případech nákazy koronavirem. Mezi nimi bylo 45 lidí na palubě výletní lodi plující po Nilu, informuje DPA.

Egypt nadále patří k nejoblíbenějším turistickým destinacím Němců. Podle německo-arabské obchodní a průmyslové komory tvořili Němci loni asi třetinu turistů v Egyptě.

V Alžírsku, které je také v severní Africe, bylo dosud hlášeno 17 případů. Země v subsaharské Africe byly dosud do značné míry koronaviru ušetřeny, alespoň podle oficiálních statistik. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) byly dosud hlášeny čtyři případy v Senegalu, dva v Kamerunu, dva v Jihoafrické republice, jeden případ evidují Nigérie a Togo.

Odborníci však hodnotí riziko šíření plicních chorob v Africe jako velmi vysoké. Kontinent má úzké vazby na Čínu a v mnoha afrických státech jsou zdravotnické systémy spíše slabé. Miliony lidí navíc žijí ve městech, jako jsou Lagos, Káhira a Alžír v těsné blízkosti.