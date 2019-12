Ruské stíhačky opět udeřily v syrském Idlibu. Umírali civilisté včetně dětí

Letecké údery zasáhly oblast na předměstí města Sarákib na jihu provincie Idlib, kde našlo přístřeší množství uprchlíků z jiných míst Sýrie. Schovávali se v místní škole i jejím okolí.

Idlib je poslední provincií, kde mají značnou část území pod kontrolou odpůrci vlády prezidenta Bašára Asada. Syrská armáda podporovaná ruským letectvem tam proti nim vede ofenzivu.

December 23 is another day of misery and death that Syrians went through. Four people were killed and 5 others injured by Russian and Syrian regime air raids and artillery shelling which targeted more than 16 cities in northern #Syria. pic.twitter.com/wkZ2c4GPpm