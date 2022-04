Střelba v Tel Avivu si vyžádala dva mrtvé a osm zraněných

Dnešní střelba se odehrála v rušné čtvrti s několika bary a restauracemi. Záchranná služba sdělila, že obdržela hlášení o střelbě z několika míst a že převezla do nemocnice šest lidí ve vážném stavu. Dva lidé podle Ichilovy nemocnice podlehli zraněním. Čtyři z postřelených jsou ve vážném stavu a lékaři je nyní operují. Další dva lidé jsou ve středně vážném stavu a dva mají lehčí zranění.

"Terorista zahájil palbu zblízka a poté pěšky utekl. Několik lidí je zraněno," řekl policejní mluvčí Eli Levy izraelskému 13. kanálu. "Neopouštějte své domovy. Nevystrkujte hlavu z okna. Nechoďte na balkony," dodal.

Televizní záběry zachytily, jak ozbrojení policisté pátrají po útočníkovi v Dizengoffově ulici a menších postranních ulicích. Na místě je také policejní vrtulník. Podle listu The Times of Israel strážníci obklíčili dům v Dizengoffově ulici, kde by se útočník mohl skrývat.