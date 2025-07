Trump tlačí na Hamás. Když neuzavřel mír na Ukrajině, chce ho aspoň na Blízkém východě

Trump v posledních týdnech zvyšuje tlak na obě strany, aby se dohodly na příměří a výměně rukojmích, která by mohla ukončit válku, trvající už 20 měsíců. V příspěvku na sociálních sítích prezident uvedl: „Mí zástupci měli dlouhé a produktivní jednání s Izraelci. Izrael souhlasil s podmínkami k uzavření 60denního PŘÍMĚŘÍ, během kterého budeme se všemi stranami pracovat na ukončení války.“

Zároveň dodal, že finální návrh doručí zprostředkovatelé z Kataru a Egypta. „Doufám, že Hamas tuto dohodu přijme – protože lepší nebude, BUDE JEN HORŠÍ,“ napsal Trump.

Podle zdrojů blízkých vyjednáváním však zůstávají zásadní rozpory. Hamas chce trvalé příměří jako součást dohody, Izrael je ochoten přistoupit pouze na dočasnou pauzu. Trump je podle pozorovatelů jediný, kdo v současnosti může patovou situaci prolomit.

„Obě strany zůstávají neústupné. Hamas trvá na ukončení války, Izrael to odmítá. Jen Trump to může odblokovat,“ uvedl pro Sky News nejmenovaný diplomatický zdroj.

Izraelské podmínky příměří zatím nebyly zveřejněny v plném znění. Není jasné, zda se izraelské jednotky z Gazy stáhnou úplně, nebo částečně, ani kolik palestinských vězňů by mělo být propuštěno. Také není jasné, co přesně požaduje Izrael od Hamasu na oplátku.

Jedno je ale podle komentátorů zřejmé – Izrael nechce trvalé příměří kvůli vnitropolitické situaci. Pokud by Netanjahu válku ukončil, jeho krajně pravicoví koaliční partneři, zejména Itamar Ben-Gvir a Bezalel Smotrič, by vládu okamžitě opustili. Šedesátidenní příměří však mohou prezentovat jen jako dočasnou pauzu, což jim umožní udržet koalici pohromadě minimálně do letních parlamentních prázdnin.

Trumpův požadavek na zastavení Netanjahuova soudního procesu kvůli korupci, který zazněl minulý týden, by podle některých analytiků mohl premiéra více motivovat k hledání cesty z války – bez obav z trestního stíhání po jejím konci.

Hamas však na Trumpovo oznámení zareagoval s nedůvěrou. Představitel hnutí Mahmúd Merdawi obvinil Netanjahua z úmyslného zdržování a tvrdí, že Izrael nabízí pouze omezené příměří výměnou za propuštění deseti rukojmích. Hamas naproti tomu požaduje úplné stažení izraelských vojsk z Gazy a ukončení války výměnou za propuštění všech rukojmích.

Izrael odmítá tyto podmínky. Mluvčí premiéra Omer Dostri uvedl, že „jedinou překážkou k ukončení války je Hamas“, ale nevyjádřil se ke konkrétním požadavkům hnutí.

Konflikt, který trvá od října 2023, začal útokem Hamasu na Izrael, při němž bylo zabito 1 200 lidí a přibližně 250 dalších uneseno. Od té doby zahynulo podle údajů ministerstva zdravotnictví v Gaze, ovládaného Hamasem, už přes 56 500 Palestinců. Tato čísla nezohledňují rozdíl mezi civilisty a ozbrojenci.

V závěrečných dnech předchozí americké administrativy vedené Joem Bidenem došlo k osmiměsíčnímu příměří, ale v březnu letošního roku válka znovu propukla, když Hamas odmítl nové izraelské návrhy. Nová dohoda tak zůstává největší nadějí pro miliony obyvatel Gazy i desítky izraelských rukojmích.