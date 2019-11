Sýrie znovu pod palbou. Útok si vyžádal 7 mrtvých

Dnešní ostřelování bylo podle AP zaměřeno na několik čtvrtí nejlidnatějšího syrského města. Zpravodaj syrské státní televize v reportáži navštívil hlavní nemocnici v Halabu a uvedl, že zraněno bylo 30 lidí.

Syrská organizace pro lidská práva (SOHR), která sídlí v Británii a situaci v Sýrii monitoruje s pomocí svých lidí na místě, uvedla, že povstalci, kteří žijí na západním okraji Halabu a v opozicí kontrolované provincii Idlib, svým ostřelováním zabili šest lidí

Nejnovější ostřelování se odehrálo den poté, co vládní vojska bombardovala uprchlický tábor v rebely ovládané oblasti. O život při něm podle agentury AP přišlo 15 lidí, včetně šesti dětí.

Syrská občanská válka, kterou zažehlo utlačování prodemokratických demonstrací v roce 2011, se během let zapojením různých regionálních a zahraničních sil zkomplikovala. Násilí si vyžádalo už nejméně 400.000 lidských životů a dalších více než 11 milionů obyvatel, což je asi polovina předválečné populace, muselo opustit své domovy. Z toho 5,6 milionu lidí uprchlo do zahraničí. Do bojů se na straně prezidenta Asada zapojilo v roce 2015 Rusko, což do značné míry ovlivnilo poměr sil ve prospěch režimu.