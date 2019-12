Turecko ignoruje štrasburský soud. Podnikatel Kavala zůstává ve vazbě

Soud s Osmanem Kavalou a dalšími 15 lidmi začal letos v červnu. Prokuratura je viní z toho, že se organizováním manifestací pokusili svrhnout vládu, za což jim hrozí doživotní tresty. Kavala je už dva roky ve vazbě.

Podle štrasburského soudu by turecká vláda měla zajistit propuštění podnikatele zejména proto, že neexistuje řádný důvod držet jej dále ve vazbě. Soud dospěl k závěru, že důvodem vazby je zejména Kavalu umlčet. Podezření ze zosnování puče, kvůli němuž turecká justice Kavalu stíhá, nepovažuje soud za věrohodné.

#ECHR calls on #Turkey to immediately release Osman #Kavala after 2 years jail

-Rules his actions cannot be considered criminal

-Cannot be reasonably suspected of the charges

-Violations aimed at reducing him, other activists to 'silence'

