Turecko uzavřelo vzdušný prostor ruským letounům, které přepravovaly vojáky do Sýrie

"Uzavřeli jsme vzdušný prostor pro ruská vojenská letadla a dokonce i pro civilní letadla, která letí do Sýrie s vojáky," řekl Çavusoglu novinářům v letadle na cestě do Uruguaye. Dodal, že povolení využívat turecký vzdušný prostor pro lety do Sýrie bylo vydáváno na tři měsíce do dubna a poté byly lety zastaveny. Zákaz podle ministra bude platit po dobu tří měsíců a bude každé tři měsíce obnovován.

Stanice Habertürk uvedla, že Çavusoglu žádost, aby Rusko přestalo využívat turecký vzdušný prostor pro lety do Sýrie, předal svým ruským protějškům během březnové návštěvy Moskvy. Podle agentury AP ministr neupřesnil, zda cílem tureckého kroku bylo zabránit možnému převozu syrských bojovníků na Ukrajinu, píše agentura AP. Rusko je do konfliktu v Sýrii zapojeno na straně vlády prezidenta Bašára Asada.

Turecko, které je členem NATO a spojencem Ukrajiny, se od začátku války na Ukrajině snaží zprostředkovat jednání mezi Moskvou a Kyjevem a dosud se nepřipojilo k západním sankcím proti Rusku, jelikož si chce udržet otevření komunikační kanály s Kremlem, napsala agentura AFP. Přímé rozhovory mezi Ukrajinou a Ruskem Turecko hostilo od začátku ruské invaze dvakrát, a to 10. března na ministerské úrovni v Antalyi a 29. března v Istanbulu.

Çavusoglu podle agentury Reuters v sobotu rovněž uvedl, že rozhovory mezi zástupci Ukrajiny a Ruska pokračují a že obě strany pracují na návrhu společné deklarace. Ruský prezident Vladimir Putin a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podle Çavusoglua souhlasí s tím, že by se mohla uskutečnit schůzka v Turecku, pokud dojde k pokroku v jednáních.