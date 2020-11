Turecký novinář Baransu dostal 17 let vězení, podle soudu zveřejnil tajné informace

Baransu byl podle serveru Ahval odsouzen za "zveřejnění informací, které měly zůstat tajné z důvodů bezpečnosti či domácích a zahraničních polických zájmů státu". Kauza se týká článku, který vyšel v listopadu 2013 v deníku Taraf pod názvem "Rozhodnutí skoncovat s Gülenem padlo na zasedání národní bezpečnostní rady (MGK) v roce 2004". Podle článku tak začala vláda pronásledovat Gülenovo hnutí rok poté, co se stal Recep Tayyip Erdogan premiérem.

Mehmet Baransu received 17 years in prison today for writing the facts. Yes, you did not hear wrong ... A journalist was sentenced for working as a journalist!



HukukDevleti İstiyoruz

(We Want a State of Law)

pic.twitter.com/SvF5V564jR