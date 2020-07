U Spojených arabských emirátů byl unesen tanker, dle USA porušil protiíránské sankce

Podle jejího šéfa Davida Hammonda byl tanker MT Gulf Sky, který plul pod vlajkou Dominikánské republiky, unesen 5. července, což potvrdil i kapitán lodi. Hammond nyní uvedl, že 26 členů posádky byli Indové a už se mohli vrátit domů, dva zůstali v Teheránu. Webová stránka TankerTrackers, která monitoruje námořní ropný obchod, uvádí, že bylo plavidlo v úterý podle satelitních záběrů v íránských vodách poblíž Hormuzského ostrova v Perském zálivu.

Spojené arabské emiráty ani nikdo z americké 5. flotily, která má velení v Bahrajnu, zatím agentuře Reuters neposkytl žádné prohlášení.

USA v roce 2018 odstoupily od mezinárodní dohody o íránském jaderném programu a obnovily proti Íránu sankce, jež postihují také obchodování s ropou.

Missing Gulf Sky crew turn up in India having made sensational escape from the UAE to Iran https://t.co/rcGsicll75 pic.twitter.com/xzUZk1bz1E