V Íránu popravili muže, který byl odsouzen za špionáž pro CIA a Mossad

Mahmúd Músaví Madžd podle Teheránu spolupracoval se CIA a Mossadem a poskytl jim mimo jiné údaje o poloze íránského generála Kásema Solejmáního, který byl zabit letos v lednu při americkém útoku dronem u letiště v Bagdádu.

#UPDATE Iran has executed a former translator convicted of spying for the US and Israel, including helping to locate top Iranian general Qasem Soleimani, who was killed by the Americanshttps://t.co/AJhtQ2icG4 pic.twitter.com/OljPl7omLN