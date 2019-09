Vypukne válka Izraele s Libanonem? Nedělní incident provází řada nejasností

"Je to vážný incident...jehož zjevným cílem bylo destabilizovat oblast. Nyní byl obnoven klid a obě strany mne ujistily že chtějí nepřátelské aktivity ukončit," sdělil v prohlášení šéf UNIFIL Stefano Del Col.

V neděli bylo z Libanonu na vojenský cíl v Izraeli vypáleno několik protitankových střel a Izrael na to reagoval dělostřeleckou palbou. Vyvolalo to obavy o začátku většího konfliktu.

Hizballáh totiž v srpnu pohrozil odvetou za akci, při níž na jihu Bejrútu, obývaném příznivci tohoto šíitského hnutí, spadla dvě bezpilotní letadla s výbušninami. Hizballáh tvrdí, že šlo o izraelský útok, Izrael akci nekomentoval a posílil své jednotky na severu země.

Izraelský tisk dnes zveřejňuje podrobnosti o nedělním střetu. Střely Hizballáhu zasáhly izraelské vojenské vozidlo. Izraelská armáda nejprve oznámila, že svůj cíl zasáhly, a zveřejnila video, na němž je vidět vojáky odnášet na nosítkách do vrtulníku dva údajně zraněné vojáky. Později ale tvrdila, že útok Hizballáhu nikoho nezabil ani nezranil. Premiér Benjamin Netanjahu řekl, že nikdo neutrpěl "ani škrábnutí". Scéna na videu byla podle tisku zřejmě zinscenována.

Nejmenovaný generál ve výslužbě k tomu řekl agentuře AFP, že účelem bylo zamlžit výsledek útoku a zmást Hizballáh. Server The Times of Israel píše, že teď jde o to, jestli se Hizballáh spokojí se svým původním tvrzením, že jeho střely zasáhly cíl a zranily izraelské vojáky, nebo zda připraví nový útok.

V Izraeli se situace natolik zklidnila, že se lidé na severu vrátili k práci na polích také u hranice. Ministr veřejné bezpečnosti Gilad Erdan dnes řekl, že Izrael nemá v úmyslu zahájit větší konflikt, ale dodal, že je armáda připravena na jakoukoli eventualitu.