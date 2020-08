Z Izraele do SAE vzlétl první komerční let, završí se dohoda o normalizaci vztahů

Zároveň je to poprvé, co byl izraelskému komerčnímu letounu umožněn přelet nad Saúdskou Arábii, což výrazně zkrátí dobu letu. Ta je podle izraelského webu Times of Israel odhadována na zhruba tři hodiny.

"Takto vypadá mír," napsal na twitteru izraelský premiér Benjamin Netanjahu k dohodě o normalizaci vztahů.

צפו: משפחה באיחוד האמירויות חוגגת את הסכם השלום עם ישראל.



עושים שלום מתוך שלום - שלום מתוך עוצמה. 🇮🇱🕊🇦🇪 pic.twitter.com/3wRQF23BgV — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) August 30, 2020

Dohoda o navázání diplomatických vztahů, která byla ohlášena 13. srpna, je první, kterou Izrael uzavřel s arabským státem za více než 20 let a jejím hlavním spouštěčem byly podle Reuters sdílené obavy SAE a Izraele z počínání Íránu. Spojené arabské emiráty se po Egyptu a Jordánsku dohodou staly teprve třetí arabskou zemí, která s Izraelem naváže plnohodnotné diplomatické styky a prvním státem ze zemí Perského zálivu.

Palestince postup SAE rozhněval a vyvolal obavy, že krok oslabí dlouhodobé panarabské stanovisko, které normalizaci vztahů mezi Izraelem a arabskými státy podmiňuje izraelským uznáním palestinského státu a jeho stažením z okupovaných území.

Boeing 737 společnosti El-Al vzlétl z mezinárodního letiště Ben Guriona dnes dopoledne. V hebrejštině, arabštině a angličtině je nad okénkem kokpitu napsáno "mír". Doba letu je odhadována na tři hodiny a 20 minut.

Americkou delegaci vedou poradce a zeť prezidenta Jared Kushner a poradce pro národní bezpečnost Robert O'Brien. Izraelskou delegaci vede O'Brienův protějšek Meir ben-Šabbat. Jednat se podle Reuters bude o možnostech bilaterální spolupráce mezi Izraelem a SAE v oblastech obchodu a turismu. Představitelé izraelské obrany navštíví SAE zvlášť.

"Modlil jsem se včera u Západní zdi, aby muslimové a Arabové po celém světe sledovali tento let, uznali, že jsme děti boží a že budoucnost nemusí být předem určená minulostí," řekl Kushner před odletem z Izraele.