Záchranáři v Bejrútu měsíc po výbuchu pátrají po možném přeživším

Skupina záchranářů složená z dobrovolníků z Chile, Libanonu a členů civilní obrany rozebírá hromady betonu a dalšího zničeného stavebního materiálu, protože zaznamenali, že pod sutinami možná někdo dýchá a tepe mu srdce. V přízemí budovy se před katastrofou ze 4. srpna nacházel bar.

TOPOS CHILE, the team that detected a pulse/breathing under #Beirut’s rubble 30 days after blast, are world leaders in rescue efforts.



In 2010 they rescued a man in Haiti 27 days after an earthquake.



Team arrived in Lebanon 3 days ago w/ help from NGO Achrafieh 2020.