Borrell: Funkční Palestinská samospráva je i v zájmu Izraele

Po postupu do finále tryskala z řad českých fanoušků i samotných hokejistů pochopitelná radost, jenže ještě v sobotu večer přišla pro český národní tým komplikace. Nedělního večerního finále se Švýcarskem se totiž nezúčastní obránce Jan Rutta, jenž byl disciplinární komisí Mezinárodní hokejové federace IIHF dodatečně potrestán za svůj faul loktem do obličeje v semifinále se Švédskem vůči Isacu Lundeströmovi, který sudí v zápase neviděli a netrestali ho tak. Otázkou také je, zda bude moct realizační tým i jiný obránce Jakub Krejčík, který musel po semifinále do nemocnice kvůli trefě pukem do obličeje, po kterém měl zlomený nos.