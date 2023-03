Británie na začátku pandemie zvažovala, že vyhubí všechny domácí kočky v Británii

Soud v Paříži dnes poslal na 12 let do vězení 32letou ženu, která dvakrát odjela do Sýrie a Iráku, aby se připojila k teroristické organizaci Islámský stát (IS). Podle obžaloby žena prokázala "extrémní odhodlanost" se přidat k teroristům, čímž žalobci odůvodnili i vysoký trest, napsal deník Le Monde. Na rozdíl od mnoha žen, které do Sýrie doprovázely své manžele či partnery, se odsouzená rozhodla odejít do země sama.