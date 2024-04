Británie vyzvala svět, aby se probral. Jinak Ukrajina s Ruskem prohraje

Cameron, který je bývalým britským premiérem, ve svém projevu pro podcast Ukrainecast vysílaném stanicí BBC prohlásil, že pokud se spojenci nevzchopí, Ukrajina bude ve válce proti Rusku poražena. Během své návštěvy v USA chce naléhat na americký Kongres, aby zvýšil podporu Ukrajině.

Na otázku, zda si umí představit vyslání vojáků NATO na Ukrajinu, Cameron odpověděl: "Ne, nemyslím si, že bychom měli dávat Putinovi takový cíl. NATO má mnoho možností, jak zlepšit koordinaci pomoci poskytované Ukrajině," dodal.

"NATO uvažuje o misi pro Ukrajinu, ne misi na Ukrajině," prohlásil. "Myslím, že bychom měli udělat maximum pro pomoc Ukrajině, to je postoj Spojeného království," dodal.

Otázku pomoci Ukrajině označil spíše za otázku politické vůle, trpělivosti a ochoty poskytnout zdroje.

Cameron se v Bruselu účastní setkání ministrů zahraničních věcí členských zemí NATO. Srovnal situaci s Ruskem s situací, které čelilo Spojené království a Francie v roce 1938 během Mnichovské konference.

"Naše nynější situace je stejně jednoduchá jako kdysi. Máme zde tyrana, který se silou snaží překreslovat hranice, a na výběr máme dvě možnosti - ustupování nebo konfrontaci," prohlásil britský ministr zahraničí.

Cameron dodal, že NATO by mělo prokázat svoji užitečnost mladým lidem, kteří nevyrůstali ve stínu hrozby studené války.

"Myslím, že musíme novou generaci přesvědčit o důležitosti NATO. Generaci, která vidí hrozbu pro Ukrajinu ze strany Ruska, ale myslím, že se musíme vrátit k podstatnějšímu argumentu - důležitost NATO spočívá v tom, že umožňuje zemím rozhodovat o své budoucnosti," prohlásil Cameron.

Podle nedávné zprávy serveru Politico, který se odvolává na anonymní vysoce postavené ukrajinské vojenské představitele, existuje obava, že na Ukrajině může dojít k rozpadu frontové linie téměř kdekoliv, kam se ruští generálové rozhodnou zaútočit.

Ukrajinská perspektiva na situaci je přitom ponurá. I přes očekávání 60 miliard amerických dolarů (asi 1,4 bilionu korun) americké pomoci, která je již několik měsíců očekávána, se obávají, že to nemusí být dostatečné.

Zdroje pro Politico varují, že je pravděpodobné, že Rusům se podaří proniknout přes frontovou linii a na některých zkolabuje. Zatím ale není možné přesně předpovědět, kde k tomuto průlomu dojde.

Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj nedávno varoval, že Ukrajinci budou možná nuceni ustupovat a že města na Ukrajině mohou padnout pod ruskou kontrolu, pokud americký Kongres nebrzké době neschválí očekávaný balíček pomoci.

Nicméně ani americká pomoc by podle ukrajinských vojenských představitelů nemusela stačit. Argumentují, že v současné době neexistuje technologie, která by mohla vyrovnat velké masy vojáků, které by pravděpodobně Rusko nasadilo.

Dodávky zbraní ze Západu přicházejí pozdě a nedostatečně. Ukrajinští představitelé se shodují, že nyní potřebují spíše drony a munici, než pokročilé technologie.

Několik spojenců pod vedením Česka se chystá poskytnout Ukrajině asi 1,5 milionu dělostřeleckých granátů. Ukrajinští představitelé odhadují, že by potřebovali čtyři miliony dělostřeleckých granátů a dva miliony dronů.