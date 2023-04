Britové chtějí omezit objem odpadních vod v řekách a mořích

Ministryně životního prostředí Thérèse Coffeyová uvedla, že "zajistí, aby peníze z vyšších pokut vláda odebrala z příjmů vodohospodářů, nikoliv od jejich zákazníků, a ty následně investovala zpět do řek a jezer, kde jsou potřeba". Tyto peníze podle současných pravidel proudí ministerstvu financí. To by se podle nového návrhu mohlo změnit a více peněz by šlo ministerstvu životního prostředí, konkrétně do fondu na revitalizaci vody.

Vodohospodářské společnosti mohou vypustit nevyčištěnou odpadní vodu do řek za zvláštních okolností, například při silných deštích. Některé však podle BBC jednají protizákonně, když nevyčištěnou vodu vypouštějí i v období sucha.

Společnost Water UK, která sdružuje britské vodohospodáře, uvedla, že rok 2022 byl čtvrtým v řadě, kdy se počet vypuštění nečistých vod meziročně snížil a že firmy jsou "odhodlané správným směrem pokračovat". Vláda však čísla podle BBC považuje za nepřijatelná.

Podle dat britské vládní agentury pro životní prostředí EA v Anglii v roce 2022 někdo vypustil nečistou vodu do vodního toku v průměru 825krát denně, což je asi 301.000 případů za rok. Oproti roku 2021 je to snížení o 19 procent, EA však snížení přičítá suššímu počasí, nikoliv jednání vodohospodářských společností.