Britský expremiér Johnson si od odchodu z vlády vydělal už milion liber

Ministerstvo zdravotnictví v úterý vyjednalo dodávku 300.000 balení Nurofenu pro děti do České republiky. Do Vánoc by měla dorazit první část, zhruba třetina. Novinářům to dnes před jednáním vlády řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Problém s nedostatkem sirupu je podle něj celoevropský.