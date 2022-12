Další americký soud shledal Weinsteina vinným ze znásilnění

Sexuálních deliktů se podle poroty Weinstein dopustil v případě jedné ze čtyř žen, které u kalifornského soudu vypovídaly. V případě další ženy ho soud zprostil obvinění a u zbývajících dvou nedospěl k závěru. Weinstein si už odpykává 23letý trest odnětí svobody, který mu uložil v roce 2020 soud v New Yorku.

Porota složená z osmi mužů a čtyř žen se shodla, že Weinstein znásilnil jednu z vypovídajících žen, nutil ji také k orálnímu sexu a i jinak ji sexuálně zneužil. Producenta naopak zprostila obvinění v případu zahrnujícím další z vypovídajících.

V případu dalších obvinění, která proti Weinsteinovi vznesla jediná z žen vystupující v kalifornském procesu s filmovým magnátem pod svojí pravou identitou, režisérka a herečka Jennifer Siebelová Newsomová, se porotci nedokázali shodnout. Stejně tak porotci oznámili, že nebyli s to dospět k závěru ohledně obvinění vznesených poslední z žen.

Bývalý magnát čelil celkem sedmi bodům obžaloby - dva se týkaly znásilnění a pět sexuálních útoků v letech 2005 až 2013, vinným byl nakonec shledán ve třech bodech.

Sedmdesátiletému Weinsteinovi hrozí další trest odnětí svobody v délce až 24 let. "Harvey Weinstein už nikdy další ženu neznásilní. Stráví zbytek života za mřížemi, kam také patří," podotkla v prohlášení Siebelová Newsomová.

Weinsteinův případ, o kterém jako první informoval deník The New York Times, před lety spustil lavinu obvinění ze sexuálního násilí proti známým mužům v rámci hnutí MeToo. Weinstein kvůli výpovědím žen přišel o pevnou pozici v rámci filmového průmyslu. Po dlouhá léta stál s bratrem Bobem v čele produkční společnosti Miramax a později společně s ním založil vlastní společnost The Weinstein Company.