DeSantis vzdal prezidentský souboj: Podpořím Trumpa, nevyhrál bych

"Dnes pozastavuji svou kampaň," řekl v neděli guvernér Ron DeSantis ve videu, které zveřejnil na sociální síti X. Do hlasování v primárkách v New Hampshire, tedy druhém státě nominačního souboje, přitom zbývalo necelých 48 hodin, uvedla CNN.

Rod DeSantis byl považován za hlavního konkurenta Donalda Trumpa, a tak jeho rozhodnutí ukončit prezidentskou kampaň vytváří v republických primárkách novou situaci. Bývalá guvernérka Jižní Karolíny, Nikki Haleyová, která zůstala jedinou zbývající soupeřkou, vyjádřila přesvědčení, že toto rozhodnutí nemá zásadní dopad. Domnívá se, že příznivci DeSantise rovnoměrně rozdělí své hlasy mezi ni a Trumpa.

Nyní má Nikki Haleyová výhodu v tom, že republikáni, kteří jsou proti Trumpovi, se sjednotí za ní a nebudou tříštit svou podporu, jak naznačuje agentura Reuters.

DeSantis oznámil svým podporovatelům, že není smysluplné pokračovat v prezidentské kampani, což zdůvodnil ne příliš přesvědčivými výsledky v Iowě a jasným triumfem Trumpa. Mladý guvernér, který byl považován za vážného soupeře Trumpa, se rozhodl podpořit bývalého prezidenta, aby si udržel naději na prezidentskou nominaci v roce 2028. Trump, jehož podporou byl podle stanice Fox News poctěn, se stal prvním exprezidentem v historii USA, který byl obžalován, což paradoxně posílilo jeho postavení mezi republikány.

Podle některých zahraničních médií se zdá, že Donald Trump míří k jasným vítězstvím v amerických republikánských primárkách. Poté, co dominoval v Iowě, nyní má šanci potvrdit svou pozici i ve státě New Hampshire. Průzkumy mu předvídají více než padesátiprocentní podporu, zatímco jeho hlavní konkurenti, Ron DeSantis a Nikki Haleyová, za ním značně zaostávají. V New Hampshire se také konají primárky demokratů, ačkoliv prezident Joe Biden se účastní pouze takticky, jelikož je již jasným favoritem demokratů pro prezidentskou nominaci.