Ruská ekonomika se na konci roku 2024 dostala do bodu napětí. Vysoké úrokové sazby centrální banky vyvolávají nespokojenost mezi podnikateli. I když se některým firmám podařilo přežít díky převzetí aktiv zahraničních společností, které z Ruska odešly, většina si uvědomuje, že tento trend nebude dlouhodobě udržitelný. Ekonomická stagnace a tlak sankcí tak vytvářejí vážné problémy nejen pro podniky, ale i pro celkovou stabilitu země.

Očekávání rychlého míru se definitivně rozplynula po ukrajinském vpádu do Kurské oblasti v srpnu 2024. Někteří členové elity však přiznávají, že i bez tohoto útoku by válka pravděpodobně pokračovala do roku 2025. Putinův přístup k válce navíc rozděluje i jeho vlastní podporovatele. Zatímco někteří „patrioti“ volají po totální mobilizaci a přechodu na válečné hospodářství, jiní se snaží najít cestu k dohodě, přestože šance na kompromis zůstávají malé.

Zajímavým faktorem se stal Donald Trump, jehož zvolení do funkce prezidenta USA v roce 2024 obnovilo jisté naděje na mír. Tyto naděje však rychle pohasly, protože Putinovy požadavky na anexi čtyř ukrajinských regionů jsou neslučitelné s Trumpovými podmínkami. Kreml si tak stále více uvědomuje, že jakýkoli kompromis bude obtížný.

Z pohledu Kremlu však ukončení války představuje nejen ekonomickou, ale i politickou výzvu. Někteří úředníci přiznávají, že po skončení konfliktu bude těžké vytvořit nový narativ, který by ospravedlnil dosavadní oběti a současnou ekonomickou situaci. Kreml proto začal plánovat možné scénáře pro „vstup do poválečné reality“. Mezi návrhy patří například předčasné volby v roce 2025, které by umožnily vytvořit „parlament vítězství“ s účastí vojenského personálu, nebo hlubší integrace s Běloruskem.

Hlubší integrace s Běloruskem, ať už formou společných institucí nebo sjednocení obou zemí, by mohla být pro Kreml nástrojem, jak odvrátit pozornost veřejnosti a posílit vnímání úspěchu. Tato možnost však závisí na postoji běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, který si chce udržet svou nezávislou pozici.

Navzdory propagandě se většina Rusů podle průzkumů veřejného mínění kloní k ukončení války a zahájení mírových jednání. Dokonce i data z prokremelských zdrojů ukazují, že dvě třetiny občanů jsou nespokojeny s výsledky roku 2024. Kreml tak čelí rostoucímu tlaku nejen ze strany mezinárodního společenství, ale i vlastní společnosti, která touží po ukončení konfliktu a stabilizaci života.