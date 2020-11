Ambasáda USA v Pákistánu se omluvila za nepatřičný tweet

"Máme v Pákistánu taky jednoho takového. Brzy ho vyprovodíme," stojí v Ikbalově tweetu. Americké velvyslanectví v úterý tento tweet přeposlalo.

Dnes úřad oznámil, že se k jeho twitterovému účtu dostal někdo nepovolaný. "Americké velvyslanectví nesouhlasí s posíláním nebo přejímáním sdělení s politickým obsahem. Omlouváme se za jakékoli nedorozumění, které mohl nepovolený tweet vyvolat," uvedl dnes úřad.

Dear Followers: The U.S. Embassy Islamabad Twitter account was accessed last night without authorization. The U.S. Embassy does not endorse the posting or retweeting of political messages. We apologize for any confusion that may have resulted from the unauthorized post.